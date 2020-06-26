Власти США требуют аннулировать систему медстрахования Obamacare

По заявлению Белого дома, «Закон о доступном здравоохранении» пора признать недействительным, так как многие положения уже не используются. А из-за того, что все нормы связаны между собой, власти просят аннулировать действие всего нормативного акта.

Отмечается, что при согласии Верховного суда отменить медстраховку порядка 20 миллионов граждан страны лишатся медицинского обслуживания.

Решение должны принять до весны 2021 года.