Мир 20 апреля 2023, 10:13 Власти США только через четыре месяца узнали об утечке секретной информации ТАСС: секретные документы США выложили в интернет в декабре 2022 года rawpixel

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Рассекреченные документы американской разведки впервые попали в интернет в декабре 2022 года, но власти узнали об утечке только через четыре месяца. Сенаторы Марк Уорнер и Марко Рубио в письме министру обороны Ллойду Остину заявили о проблемах выявления внутрисистемных угроз, сообщил ТАСС.

По их информации, военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого арестовали по подозрению в публикации секретных документов разведки и нарушении закона о шпионаже, начал выкладывать их в Discord в конце прошлого года. Правительство узнало об утечке почти через четыре месяца.

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«Это указывает на серьезные недостатки процедуры выявления внутрисистемных угроз», — написали сенаторы.

Марк Уорнер и Марко Рубио потребовали объяснений. Они также запросили для спецкомитета по разведке копии всех выложенных документов.

Джек Тейшейра служил в 102-м разведывательном крыле Национальной гвардии ВВС в Массачусетсе с 2019 года. Он создал на платформе Discord сообщество Thug Shaker Central, в котором обсуждал мемы, видеоигры и оружие. За публикацию секретных документов его могут приговорить к десяткам лет тюрьмы.