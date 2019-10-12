Власти США решили временно приостановить ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд Манхэттена о временной приостановке ICO мессенджера Telegram. Структура заявила, что токены были проданы незаконно.

О принятом решении сообщается в опубликованном на сайте комиссии пресс-релизе. В документе сказано, что размещение Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram возможно было незарегистрированным. Компании уже продали около 2,9 миллиардов цифровых токенов 171 покупателю. В том числе, 39 американцев приобрели миллиард токенов.

«Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно», — заявила представитель ведомства Стефани Авакян.

По ее словам, экстренные действия комиссии направлены на предотвращение массового появления незаконно проданных цифровых токенов Telegram.

«Мы утверждаем, что ответчики не предоставили инвесторам информацию о бизнес-операциях Grams и Telegram, финансовом состоянии, факторах риска и управлении, которые требуются в соответствии с законодательством о ценных бумагах», — заявила Авакян.

Поданная в суд жалоба инкриминирует ответчикам нарушение положений о регистрации и закона о ценных бумагах.