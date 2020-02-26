Власти США решили увеличить «уровень медиаграмотности» молдаван

«Цель проекта — развитие среди молдаван навыков критического мышления в отношении СМИ и социальных сетей. К подобным навыкам среди прочего относятся: умение отличать информацию от пропаганды, анализировать средства массовой информации и осознанно взаимодействовать с соцсетями», — уточнили в посольстве.

Принять участие в тендере пригласили некоммерческие и негосударственные организации. На реализацию программы готовы потратить 75 тысяч долларов.

«Приветствуются заявки, направленные на содействие гражданам Молдавии в выявлении и отсеивании дезинформации в отношении избирательных кампаний и выборов 2020 года», — отметили авторы инициативы.