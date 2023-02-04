Мир 04 февраля 2023, 20:36 Власти США решили сбить аэростат КНР над Атлантикой — СМИ ABC11: США могут сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном РИА «Новости»

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Американские власти рассматривают возможность сбить китайский аэростат, когда тот достигнет Атлантического океана. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, аэростат попытаются сбить над Атлантикой, чтобы потом достать его обломки из-под воды. Такие действия могут обернуться временным закрытием части воздушного пространства над США, чтобы обеспечить защиту населения.

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Журналисты уточнили, что утром 4 февраля стали появляться сообщения о появлении аэростата в западной части Северной Каролины в горной местности. Объект направлялся в сторону города Шарлотт.

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Ранее жители США заметили в небе таинственный воздушный шар. Пентагон предположил, что это китайский аэростат, который занимается разведкой. Американские власти пристально отслеживали передвижения зонда.

Позже китайский МИД пояснил, что это гражданский воздушный шар, используемый в метеорологических целях. Он сбился с курса из-за сильного ветра. Американские политики потребовали у президента США Джо Байдена, чтобы он распорядился сбить разведывательный аэростат КНР.