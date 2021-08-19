Федеральное авиационное управление США разрешило американским авиаперевозчикам и гражданским пилотам совершать эвакуационные рейсы из Кабула. Обязательным условием для этого является предварительное одобрение от Пентагона.

Представители регулятора пояснили, что из-за не имения служб управления воздушным движением на большой высоте американские авиаперевозчики не могут организовать полеты в Кабул без соответствующего разрешения, сообщило агентство Reuters.

Помимо этого, ФАУ указало на угрозы, связанные с деятельностью экстремистов или боевиков, а также на ограниченные возможности в сфере снижения рисков и перебоями в обслуживании воздушного движения. Из-за этих двух факторов полеты над Афганистаном также не могут быть совершены без предварительного разрешения.

По данным агентства, пока нет свидетельств того, что Пентагон собирается воспользоваться услугами частных авиакомпаний для эвакуационных рейсов из Кабула.

Накануне пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что ведомство признает несколько смертельных случаев во время эвакуации из столицы Афганистана. Точное количество погибших он не назвал, но заверил, что Штаты уже начали расследование случившегося.

Речь идет о давке и панике в аэропорту Кабула 16 августа, когда отчаявшиеся люди бежали за улетающими американскими самолетами по взлетно-посадочной полосе, пытаясь зацепиться за стойки шасси, чтобы сбежать от захвативших страну боевиков движения «Талибан»*. Некоторые афганцы срывались вниз после взлета.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.