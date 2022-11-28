Мир 28 ноября 2022, 12:41 Власти США рассмотрят предложение Boeing по поставкам Украине снарядов для ударов по России Reuters: США изучат предложение Boeing по поставкам Украине снарядов для ударов по России

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Компания Boeing предложила Пентагону поставлять Украине высокоточные боеприпасы для ударов по территории России. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, представители упоминали снаряды для наземных ракетных систем. В частности, они указали на возможность поставки Украине «наземной бомбы малого диаметра» (GLSDB).

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Этот снаряд представляет собой микс боеприпаса малого диаметра с ракетным двигателем M26. Дальность его действия составляет 150 километров. Авторы материала отметили, что с его помощью ВСУ смогут наносить удары по военным целям, которые ранее были для них вне зоны досягаемости.

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Источники издания сообщили, что это только один из нескольких планов по запуску в производство новых боеприпасов, создаваемых специально для Украины, пояснили источники. Также они отметили, что Пентагон начал рассмотрение этого предложения.

По данным агентства, GLSDB могут передать Украине уже весной 2023 года.