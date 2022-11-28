28 ноября 2022, 12:41
Власти США рассмотрят предложение Boeing по поставкам Украине снарядов для ударов по России
Reuters: США изучат предложение Boeing по поставкам Украине снарядов для ударов по России
Компания Boeing предложила Пентагону поставлять Украине высокоточные боеприпасы для ударов по территории России. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По их данным, представители упоминали снаряды для наземных ракетных систем. В частности, они указали на возможность поставки Украине «наземной бомбы малого диаметра» (GLSDB).
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Этот снаряд представляет собой микс боеприпаса малого диаметра с ракетным двигателем M26. Дальность его действия составляет 150 километров. Авторы материала отметили, что с его помощью ВСУ смогут наносить удары по военным целям, которые ранее были для них вне зоны досягаемости.
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Источники издания сообщили, что это только один из нескольких планов по запуску в производство новых боеприпасов, создаваемых специально для Украины, пояснили источники. Также они отметили, что Пентагон начал рассмотрение этого предложения.
По данным агентства, GLSDB могут передать Украине уже весной 2023 года.
США
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