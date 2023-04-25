Мир 25 апреля 2023, 11:10 Власти США профинансируют азиатский молодежный саммит

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Власти США планируют выделить до 180 тысяч долларов на проведение саммита для молодежи с лидерскими качествами в Южной Корее или Японии. Об этом сообщил RT.

Двухдневный саммит призван поддержать партнерские отношения между США и азиатскими странами на фоне нестабильной обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Отмечается, что мероприятие будет направлено на развитие навыков в сфере мирового лидерства, принять участие в саммите смогут молодые люди от 18 до 30 лет.