Власти США призвали укреплять военную мощь страны

Американский сенатор Рик Скотт призвал страну наращивать военный потенциал. Он обратился к администрации президента США с помощью резолюции, в которой заявил, что запланированного оборонного бюджета на 2022 финансовый год недостаточно, чтобы сдерживать «врагов». Об этом сообщил RT.

«Сенат призывает администрацию Байдена сотрудничать с конгрессом, чтобы обеспечить Вооруженные силы США всеми необходимыми ресурсами для создания и поддержания подавляющей военной мощи, которую США ожидают и заслуживают», — отметил политик.

Скотт отметил, что США переживают постоянные угрозы со стороны. По словам сенатора, чаще всего они исходят от России, Китая, Ирана, а также от террористов, которым «помогают враги США» — Куба и Венесуэла. Скотт подчеркнул, что на данный момент между Китаем и США развязывается «холодная война».

Политик отметил, что администрация президента запросила $715 миллиардов на нужды Пентагона в 2022 финансовом году. В то время как Министерство обороны просило предоставить на $7 миллиардов больше. По мнению сенатора, таких ресурсов недостаточно в период долгосрочного стратегического соперничества Вашингтона с Пекином и другими противниками.