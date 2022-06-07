Власти США призвали Сербию сосредоточиться на цели вступления в ЕС

Представитель госдепа США Нед Прайс заявил о том, что американские власти призывают Сербию постепенно избавляться от российского влияния и сосредоточиться на цели вступления в ЕС. Об этом написала «Политика сегодня».

Он также добавил, что Сербия должна согласовывать свою внешнюю политику с другими европейскими странами. Таким образом чиновник прокомментировал ситуацию со срывом поездки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию.

«Мы призываем Сербию сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС, включая сопряжение внешней политики и политики в области безопасности», — добавил он.

Ранее стало известно, что соседние с Сербией страны закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова.