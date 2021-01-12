Власти США призвали американцев не посещать Вашингтон в день инаугурации

Мэр Вашингтона и губернаторы соседних штатов Мэриленд и Вирджиния призвали граждан не посещать столицу во время инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Она запланирована на 20 января.

Мюриэл Боузер, Ларри Хоган и Ральф Нортэм обсудили обеспечение безопасности во время инаугурации в понедельник по телефону. Этот вопрос крайне важен на фоне беспорядков, которые недавно произошли в Конгрессе США.

«В связи с уникальными обстоятельствами вокруг 59-й инаугурации президента, включая произошедший на прошлой неделе жестокий мятеж, а также продолжающуюся смертоносную пандемию COVID-19, мы принимаем чрезвычайные меры, призывая американцев не приезжать в Вашингтон», — сказано в распространенном совместном письменном заявлении. С ним ознакомился ТАСС.

Мэр американской столицы и два губернаторы попросили американцев смотреть церемонию «виртуально».

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в преддверии инаугурации. Для обеспечения безопасности он направил властям Вашингтона федеральную помощь. Национальная гвардия страны может задействовать до 15 тысяч военных для гарантии порядка.

Сторонники Трампа в начала января провели массовую манифестацию в его поддержку. Они ворвались в Конгресс США и попытались помешать утверждению итогов прошедших президентских выборов. После этого главу Белого дома обвинили в подстрекательстве, заблокировали его аккаунты в соцсетях и пригрозили возможным импичментом.

Инаугурация Байдена и вице-президента Камалы Харрис должна пройти 20 января в полдень на ступенях Капитолия. На торжественное мероприятие пригласили представителя России.