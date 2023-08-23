Мир 23 августа 2023, 12:54 Власти США признали «чрезмерную зависимость» от российского ядерного топлива Bloomberg: Белый дом признал зависимость от ядерного топлива из России Marijan Murat/dpa/globallookpress

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Соединенные Штаты и другие страны мира несут значительные издержки из-за того, что сильно зависят от российского ядерного топлива. Об этом заявил советник Белого дома по ядерным вопросам Пранаи Вадди.

«Мы несем издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива. И не только мы — весь мир», — процитировало его агентство Bloomberg.

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На Россию приходится около 50% мировых поставок ядерного топлива.

В США обсуждаются разные способы выхода из этой ситуации. Директор американского подразделения компании Urenco Карен Фили сообщила, что обсуждается возможное увеличение производства обогащенного урана в Нью-Мексико. К 2027 году собственное производство находящегося там предприятия хотят нарастить на 15%. Однако агентство обратило внимание на то, что Фили не уточнила, сколько денег на это нужно. Пока предприятие обеспечивает потребности США в обогащенном уране примерно на треть.

Исполнительный директор корпорации Centrus Energy Дэн Поунман заявил, что «нероссийского обогащения» уже достаточно для питания мировых реакторов. При этом СМИ предположило, что если Запад лишится российских поставок и не сможет восстановить сектор, большинству энергетических компаний хватит топлива всего на полтора года. Возможно, западным странам придется отключать реакторы.