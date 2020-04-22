Власти США приказали Chevron покинуть Венесуэлу
Администрация президента США приказала нефтедобывающей компании Chevron покинуть Венесуэлу к декабрю 2020 года. Таким образом власти поддерживают страдающую сейчас отрасль и борются с социалистическим режимом Николаса Мадуро. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на иностранное издание.
Компания Chevron — последняя американкася организация, добывающая нефть в Венесуэле. В стране самые огромные разведанные запасы сырой нефти в мире. Однако нефтяная отрасль страдает от коррупции, неэффективного управления и американских санкций.