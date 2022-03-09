Власти США пригрозили Китаю жесткими мерами за несоблюдение антироссийских санкций

Китайские компании, которые решат проигнорировать введенные против России санкции, столкнутся с жесткими мерами со стороны США. Об этом заявила глава министерства торговли США Джина Раймондо.

Как пишет New York Times, это, в частности, касается одного из крупнейших производителей чипов за пределами Тайваня, шанхайской компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Если SMIC решится поставлять в Россию микроэлектронику, США могут «фактически закрыть» эту компанию, заблокировав для нее американское оборудование и программное обеспечение, предупредила Раймондо.

«В их же интересах не поставлять продукцию в Россию», — сказала министр в интервью New York Times.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут предпринять «ответные шаги» в том случае, если Китай не станет соблюдать антироссийские санкции. Она также отмечала, что сближение Москвы с Пекином не сможет компенсировать ущерб от введения новых санкций в отношении России, писал RТ.

«Самый жесткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины. Россия стала страной с самым большим в мире числом санкций.