Власти США предложили заменить вооружение в странах НАТО с низким ВВП

Американский сенатор Чак Грассли предложил заменить оружие стран НАТО с низким уровнем ВВП, чтобы старое можно было отдать Украине. Таким образом, по словам политика, можно укрепить их оборонный потенциал. Об этом написал RT со ссылкой на соответствующий законопроект.

Предполагается заменить системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, противокорабельные ракеты, военные машины, боеприпасы и другое оружие.

«В этот период неопределенности особенно важно, чтобы США оказывали решительную поддержку нашим союзникам в регионе», — заявил Грассли.

Он отметил, что некоторые члены НАТО имеют советские системы ПВО и беспилотники турецкого производства, которые могли бы очень пригодиться Украине.

«Однако если эти вооружения передать и ничем не заменить, останутся серьезные бреши в безопасности (этих стран. — ред.)», — говорится в комментарии к законопроекту.