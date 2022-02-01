Власти США пытаются добиться отмены визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию. О своей обеспокоенности по поводу поездки заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой бразильского МИД Карлосом Франсой, сообщила газета Folha de Sao Paulo.

По данным источников издания в Министерстве иностранных дел Бразилии, разговор Блинкена и Франсы состоялся 30 января. Глава Госдепа США якобы выразил обеспокоенность из-за поездки Болсонару. Он указал на то, что визит можно истолковать как знак того, что Бразилия принимает сторону Кремля в российско-украинском конфликте.

Источники Folha de Sao Paulo отметили, что целью уговоров американской стороны является отмена или отсрочка поездки, а не попытка изменить повестку встречи. Они также отметили, что во время визита Болсонару в Москву планируется обсуждение тем, которые не касаются обстановки на Украине.

О том, что Болсонару собирается приехать в Россию, стало известно в начале декабря прошлого года. Политик заявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Москву. По словам Болсонару, для него это большая часть.

«Это открывает окно возможностей для нашей страны», — подчеркнул он.

Визит планируется в феврале или марте. Во время поездки президента Бразилии будет сопровождать министерская делегация.