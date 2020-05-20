Власти США попались на фальсификации. За отказ занижать данные по COVID-19 уволили важную ученую

Внести корректировки в полученные Ребеккой данные настойчиво попросило министерство здравоохранения Флориды. Это было необходимо для открытия штата и снятия ограничительных мер, которые ввели из-за вспышки СOVID-19. Об этом стало известно от самого ученого.

Джонс написала и опубликовала прощальное электронное письмо. Она сообщила, что больше не работает в департаменте и не отвечает за приложение о статистических данных по вирусу во Флориде. Ребекка подчеркнула, что цели новой команды ей неизвестны, как и то, какие именно данные они будут публиковать. «Было здорово работать с вами, ребята. Удачи! Берегите себя!» — заключила в письме Джонс.

Специалист уточнила, что ей предложили мировое соглашение и возможность уйти в отставку вместо увольнения. В итоге она не получила даже оплату за два месяца напряженной работы.

«Я работала в одиночку по 16 часов в день в течение двух месяцев, при этом большая часть времени не была оплачена, и теперь, когда это произошло, вероятно, никогда оплачена и не будет», — рассказала Ребекка.

Коллеги девушки встали на ее сторону. Биолог Лаки Тран написал в Twitter: «Когда политики подвергают цензуре ученых и манипулируют цифрами, страдают остальные люди».

Комиссар Флориды по сельскому хозяйству Никки Фрид также не обошла историю стороной. В своем Twitter она отметила: «Спасибо, Ребекка Джонс, за то, что не побоялись высказаться». По словам Фрид, она составила письмо и должна получить ответы от чиновников по этому делу.

Ребекка Джонс создала два приложения, четыре инструмента для мониторинга, шесть уникальных карт с данными по коронавирусу, чтобы люди могли видеть реальную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в штате.

При этом Госдепартамент Штатов в конце февраля заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. А чуть позже Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в предоставлении ложной информации о пандемии.

«Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — заявил чиновник. При этом Пекин американцы и вовсе закидывают исками из-за COVID-19. Тем временем именно Штаты лидируют по количеству заразившихся — 1 528 661 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса.