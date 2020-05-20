    20 мая 2020, 16:54

    Власти США попались на фальсификации. За отказ занижать данные по COVID-19 уволили важную ученую

    Ксения Дагаева

    В США уволили женщину, которая создала во Флориде систему мониторинга ситуации с коронавирусом. Дело в том, что Ребекка Джонс отказалась занизить полученные данные ради скорейшего восстановления привычного образа жизни американцев. Об этом сообщило местное издание Florida Today со ссылкой на письмо ученого своим коллегам.
    Власти США попались на фальсификации. За отказ занижать данные по COVID-19 уволили важную ученую

    Внести корректировки в полученные Ребеккой данные настойчиво попросило министерство здравоохранения Флориды. Это было необходимо для открытия штата и снятия ограничительных мер, которые ввели из-за вспышки СOVID-19. Об этом стало известно от самого ученого.

    Джонс написала и опубликовала прощальное электронное письмо. Она сообщила, что больше не работает в департаменте и не отвечает за приложение о статистических данных по вирусу во Флориде. Ребекка подчеркнула, что цели новой команды ей неизвестны, как и то, какие именно данные они будут публиковать. «Было здорово работать с вами, ребята. Удачи! Берегите себя!» — заключила в письме Джонс.

    Специалист уточнила, что ей предложили мировое соглашение и возможность уйти в отставку вместо увольнения. В итоге она не получила даже оплату за два месяца напряженной работы.

    «Я работала в одиночку по 16 часов в день в течение двух месяцев, при этом большая часть времени не была оплачена, и теперь, когда это произошло, вероятно, никогда оплачена и не будет», — рассказала Ребекка.

    Коллеги девушки встали на ее сторону. Биолог Лаки Тран написал в Twitter: «Когда политики подвергают цензуре ученых и манипулируют цифрами, страдают остальные люди».

    Комиссар Флориды по сельскому хозяйству Никки Фрид также не обошла историю стороной. В своем Twitter она отметила: «Спасибо, Ребекка Джонс, за то, что не побоялись высказаться». По словам Фрид, она составила письмо и должна получить ответы от чиновников по этому делу.

    Ребекка Джонс создала два приложения, четыре инструмента для мониторинга, шесть уникальных карт с данными по коронавирусу, чтобы люди могли видеть реальную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в штате.

    При этом Госдепартамент Штатов в конце февраля заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. А чуть позже Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в предоставлении ложной информации о пандемии.

    «Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», — заявил чиновник. При этом Пекин американцы и вовсе закидывают исками из-за COVID-19. Тем временем именно Штаты лидируют по количеству заразившихся — 1 528 661 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса.