Мир 07 мая 2023, 18:53 Власти США почти исчерпали меры для избежания дефолта Глава Минфина США Йеллен: меры для избежания дефолта в стране почти исчерпаны РИА «Новости»

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Минфин Соединенных Штатов Америки почти исчерпал возможности для избежания дефолта в стране. Об этом глава ведомства Джанет Йеллен заявила телеканалу ABC News.

«Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу», — констатировала она.

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Несколько дней назад Минфин США предупредил, что, возможно, уже к 1 июня окажется не в состоянии обслуживать американский государственный долг. Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг отметила, что хаос, который возникнет, если США объявят дефолт по своему долгу, якобы будет выгоден России и Китаю — они смогут «назвать демократию неэффективной».

Угроза дефолта нависала над Соединенными Штатами уже не раз. Мнения о том, произойдет ли он теперь, разнятся. Экономист Александр Дудчак в беседе с «360» выразил уверенность в том, что США просто «проголосуют за увеличение потолка». Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев заявил, что США не допустят дефолта, так как он будет означать банкротство страны. А кандидат экономических наук Михаил Беляев не исключил возможность такого поворота.