Власти США ответили на новость о высылке 54 российских дипломатов

Власти США заявили о том, что предстоящий отъезд 54 российских дипломатов из страны не является высылкой или мерой наказания. Это подчеркнула заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», — передала ее слова «Газета.Ru».

На брифинге Портер настаивала на том, что запад требует от российских дипломатов того же самого, что и Россия от американских. Все дело — в сроках пребывания на чужой территории, которые, по ее словам, сейчас совпадают в обеих странах. Россия предоставляет дипломатам из США три года пребывания, и Штаты предупредили о таком же сроке для российских сотрудников полгода назад, утверждала представитель Госдепа.

Она также уточнила, что во всем, что касается визовых вопросов, США не намерены прекращать сотрудничество с Россией.

Ранее о том, что Вашингтон потребовал отъезда из страны 55 российских дипломатов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что такое решение США сильно усугубит дипломатическую обстановку.