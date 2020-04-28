Власти США открыли стратегические нефтехранилища. Больше хранить негде

По данным издания, только в этом месяце в государственные нефтехранилища доставили 1,1 миллиона баррелей топлива. При этом Министерство энергетики страны сообщило что заключило контрактов на общий объем 23 миллиона баррелей.

Ранее департамент заявлял, что большая часть топлива будет поступать в мае и июне, но при этом не исключал и ранних поставок в апреле. На такие шаги власти идут, чтобы избавить нефтяной рынок от переизбытка сырья, так как коммерческие хранилища быстро заполняются, а объемы продаж нефти падают с каждым днем.

Получить свое сырье обратно компании должны до марта следующего года. За хранение своей продукции им придется заплатить.

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на нефтяной рынок всего мира. Временное прекращение производств и остановка авиасообщения привели к тому, что на рынке образовался переизбыток сырья и цены пошли вниз. Майские фьючерсы достигли отрицательных значений, так как купившие эти бумаги трейдеры не могли их продать и готовы были отдать свои деньги, только бы не получать по ним обещанное сырье.

Ситуация на рынке не нормализовалась до сих пор. Всю прошлую неделю Brent серьезно теряла в цене. А в минувший понедельник цена за российскую Urals поднялась выше, чем североморская нефть, которая считается эталоном. Эксперты заявили, что это происходит на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+, где Россия сократит свою добычу. Также они отметили, что Urals — это тяжелая нефть, из которой хорошо получается мазут, а он сегодня нужен больше, чем бензин.