Власти США опровергли слухи об отставке главы Минздрава

Информация о том, что глава Минздрава США якобы собирается подавать в отставку, — ложь и спекуляции. Так ответили на недавние слухи об уходе Алекса Азара представители Белого дома.

«Министерство здравоохранения и социальных служб под руководством министра Азара продолжает руководить рядом важнейших задач, поставленных президентом. Любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают от осуществляемого всем правительством ответа на COVID-19», — цитирует слова заместителя пресс-секретаря Белого дома агентство Bloomberg.

Ранее некоторые американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне решают вопрос о том, чтобы отправить в отставку министра здравоохранения Алекса Азара. По данным источников, ведомство якобы не справляется с распространением коронавируса и не принимает соответствующие меры, а Азар долгое время уверял президента США в том, что ситуация находится под контролем.

США занимают первое место в мире по количеству заболевших и погибших от коронавирусной инфекции. В стране 939 235 случаев COVID-19 и 203 025 тех, кто с болезнью не справился.