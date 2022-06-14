Власти США оправдали экипаж самолета, который вылетел из Кабула с повисшими на шасси людьми

Экипаж военно-транспортного самолета C-17 сделал правильный выбор, вылетев из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле в августе 2021 года, несмотря на то, что на взлетно-посадочную полосу мчались отчаянные местные жители. Такое решение вынесли ВВС США, сообщило издание Politico.

«Летное мастерство и сообразительность команды обеспечили безопасность экипажа и их самолета», — объявила журналистам представитель ведомства Энн Стефанек.

Спустя несколько часов после переворота в Афганистане и перехода власти в руки террористического движения «Талибан» (запрещено в России) местные жители пришли в аэропорт, откуда должен был отправиться американский военный самолет. Во время взлета они цеплялись за шасси и падали. Произошедшее попало на видео. Самолет приземлился на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, и в нише его колеса нашли фрагменты тел.

Управление специальных расследований США провело работу и пришло к выводу, что экипаж действовал должным образом. Кроме того, делом заинтересовались офисы адвокатов штатных судей в Командовании воздушной мобильности и Центральное командование США. Они пришли к такому же выводу — «экипаж соблюдал применимые правила ведения боевых действий, характерные для данного события, и общее право вооруженного конфликта».