Власти США одобрили раздачу 1,9 триллиона долларов американцам

Пострадавшую от последствий пандемии экономику США простимулируют деньгами. Объем пакета мер составит 1,9 триллиона долларов. Большую часть из них раздадут американцам.

Пакет мер приняли в Палате представителей Конгресса США. Трансляцию заседания парламентариев вел телеканал C-SPAN.

Планируется, что налогоплательщики с доходом до 75 тысяч долларов в год получат от государства по 1,4 тысячи долларов. В стране таких граждан большинство. До августа безработным в дополнение к пособию, которое платит штат, добавят еженедельную федеральную доплату в 300 долларов.

Для преодоления пандемии коронавируса 130 миллиардов долларов выделят школам, а 40 миллиардов — колледжам и университетам.

Непосредственно на борьбу с пандемией мерами предусмотрено около 400 миллиардов долларов. На оказание помощи населению направят порядка триллиона долларов. Остальные средства предназначены для стимулирования экономики.

Пакет мер Сенат поддержал 6 марта. Они станут крупнейшими за время пандемии. В первую волну эпидемии американские власти выделили на борьбу с кризисом 1,8 триллиона долларов. Выплаты в размере 1200 долларов получили порядка 70 миллионов американцев.