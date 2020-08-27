Власти США обвинили военных РФ в ДТП в Сирии

В Сирии произошло ДТП в котором пострадали американские военные. Белый дом утверждает, что военные России спровоцировали аварию.

Такое заявление сделал представитель Службы национальной безопасности Джон Уллиот, пишет РИА «Новости».

«Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США — прим.ред.) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа», — сообщил он.

Он отметил, что американский бронеавтомобиль покинул место происшествия во избежании конфликта.

В Белом доме подчеркнули, что «такие небезопасные и непрофессиональные действия» не соответствуют российско-американским соглашениям о предотвращении конфликтов. Уллиот добавил, что Соединенные Штаты не хотят эскалации, однако имеют «неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий».

Ранее стало известно, что инцидент обсудил Генштаб России с Пентагоном. При этом детали разговора не разглашаются.