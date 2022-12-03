Мир 03 декабря 2022, 10:25 Власть в США обвинили в том, что она скрывает настоящее отношение американцев к русским Политик Саре: в США хорошо относятся к России и Китаю, а власти пытаются это скрыть piqsels

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Правительство Соединенных Штатов скрывает, что население хочет поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом заявила независимый кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре в ходе пресс-конференции, организованной площадкой «Общественная служба новостей».

«В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. В США контролируют СМИ и поддерживают свое видение и имидж, которые сейчас на повестке», — сказала политик.

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Саре отметила, что последние выборы на Тайване — показательный и «удивительный» эпизод. «Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем», объяснила она.

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Ранее стало известно, что австралийские парламентарии посетят Тайвань. Сообщается, что члены парламента проведут встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и другими официальными лицами. На переговорах планируют обсудить экономическое сотрудничество.