Мир 07 декабря 2023, 09:37 Власти США обвинили «связанных с Россией» лиц в пытках американца на Украине WP: Минюст США обвинил «связанных с Россией» лиц в пытках американца РИА «Новости»

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Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в совершении военных преступлений в отношении четырех военнослужащих, которые, как утверждает ведомство, связаны с Россией. Их считают причастными к похищению и пыткам американцев в Херсонской области. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Обвиняемые — Сурен Мкртчан, Дмитрий Будник и еще двое военнослужащих Валерий и Назар, чьи фамилии в материале не указали.

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По данным американских правоохранителей, в апреле 2022 года они, предположительно, похитили американца из его дома в Херсонской области. Мужчину несколько раз допрашивали и угрожали физической расправой.

Имя пострадавшего в Минюсте США не называют. Известно, что американцу и его супруге-украинке удалось спастись и эвакуироваться из страны. The Washington Post со ссылкой на генпрокурора США подчеркнула, что американец не участвовал в боевых действиях и считается гражданским лицом.

США неоднократно обвиняли Россию в пытках жителей Украины. В посольстве РФ в Вашингтоне ответили, что американская сторона не может предоставить доказательства этих преступлений. На самом деле, власти США своими громкими заявлениями пытаются отвлечь внимание от реальных зверств, которые совершает Украина в Донбассе, подчеркнули в дипмиссии.