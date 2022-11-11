Мир 11 ноября 2022, 11:03 Власти США обеспокоились возможным обходом европейцев антироссийских санкций

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В США беспокоятся из-за возможного ухода европейских стран от антироссийских санкций на фоне высокой инфляции и энергетического кризиса. Об этом сообщило издание Politico.

«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций, — процитировало ИА Nation News сообщение журналистов.

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По словам американских чиновников, европейские лидеры на фоне сложившейся ситуации в обществе могут отказаться от поддержки санкций. Администрация США уже получает большое число телефонных звонков со словами недовольства.

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