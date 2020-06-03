Власти США начали расследование из-за импорта ванадия
Федеральное правительство США начало расследование импорта ванадия из России и Китая. Об этом Министерство торговли США попросили национальные производители. Они утверждают, что их интересы ущемляют низкая стоимость импортной продукции и индустриальная политика России и Китая. Об этом сообщил ТАСС.
Министр торговли США Уилбур Росс выступил инициатором данного расследования. Сделал он это после обращения местных производителей, которое поступило в ноябре, написала «Газета.ru».
Расследование ведется на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли. Она дает возможность президенту США вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за рубежа по соображениям национальной безопасности.