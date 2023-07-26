Мир 26 июля 2023, 03:22 Власти США испугались, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией CNN: США боятся, что участие Рида в боях за ВСУ остановит диалог с РФ по заключенным РИА «Новости»

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Американские чиновники беспокоятся, что участие бывшего морпеха Тревора Рида в боях на Украине может оборвать диалог с Россией по обмену заключенными. Об этом телеканалу CNN сообщил источник в Белом доме.

«Речь идет о действиях, которые он совершил по своему желанию, и поэтому эта ситуация должна рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана», — заявил он.

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Ранее стало известно, что освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией Тревор Рид находится на Украине и выступает в рядах ВСУ. В Госдепе и Белом доме также заявили, что несколько недель назад он получил осколочное ранение, наступив на мину.

Обмен Рида на осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко произошел в апреле 2022 года. Американца осудили на девять лет тюрьмы за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. Ярошенко обвинили в подготовке к перевозке кокаина, он успел отсидеть в тюрьме 12 лет из 20.