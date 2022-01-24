Власти США начали рассматривать возможности ограничить поставки в Россию своей микроэлектроники. Такие санкции возможны в случае «вторжения» на Украину, написал The Washington Post со ссылкой на представителя администрации президента.

Такие меры могут привести не только к уменьшению количества смартфонов и другой техники у россиян, но и к последствиям в области гражданской авиации и некоторых стратегических сферах.

Если это произойдет, то власти США применят так называемое правило об иностранных товарах прямого назначения. Издание написало, что сейчас почти вся техника создана с помощью полупроводников, а для создания многих из них использовались американские инструменты или программы.

Источники WP отметили, что США и партнеры начали разрабатывать свод правил для нанесения ущерба из-за экспорта России. В него вошли гражданская авиация, судоходство в морях и высокие технологии.

Собеседник издания The Hill при этом добавил, что окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.