Мир 20 ноября 2023, 14:11 Власти Сингапура ввели запрет на полеты беспилотников над границей

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Управление гражданской авиации (CAAS) и полиции (SPF) Сингапура сообщило о запрете на трансграничные полеты беспилотников, начиная с 21 ноября. Об этом написало РИА «Новости».

В сообщении говорится, что к ответственности будет привлечен любой оператор дрона, уличенный в незаконном пересечении границ, сообщило ИА НСН.

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Нарушитель может получить штраф до 50 тысяч сингапурских долларов (около 37 тысяч долларов) или быть помещен под стражу на срок до двух лет.