Власти Швеции продлили ограничения по коронавирусу

Министр здравоохранения Швеции Лена Халлгрен заявила, что в стране продлили ограничительные меры, по причине высокого уровня заболеваемости COVID-19, написал «Интерфакс».

Отмечается, что ограничения работы ресторанов, баров, магазинов и спортзалов будут действовать как минимум до 3 мая. Сейчас в Швеции заведения общественного питания закрываются не позднее 20:30. В кафе могут присутствовать компании не более чем из четырех человек, сообщило ИА НСН.

Помимо прочего, в магазины запрещено впускать посетителей, если заполненность зала превышает одного человека на 10 квадратных метров.