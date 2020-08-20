Власти Швеции объяснили рекордную смертность граждан

В предыдущий раз высокий уровень смертности наблюдался в стране в 1869 году, когда сильная засуха вызвала проблемы с продовольствием. И это при том, что сейчас от коронавируса умирает меньшее количество людей, чем весной.

Власти Швеции объяснили высокую смертность долей пожилых людей с хроническими заболеваниями. Заражение новой инфекцией могло ускорить происходящий процесс.

Больше всего скончавшихся числится в Стокгольме и столичном округе.

Всего за первые шесть месяцев 2020 года в стране умерли 51 405 граждан, отметила «Русская планета». При этом власти отказались вводить жесткие карантинные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Всего в стране с начала пандемии вирус подхватили более 85 тысяч человек, умерли — 5802.

По данным Государственного управления статистики (SCB), за последние 15 лет в Швеции зафиксирован самый низкий прирост населения в первом полугодии 2020 года. Это объясняется и высокой смертностью.