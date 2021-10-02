Власти Швейцарии заплатят жителям за привитых от ковида друзей

Власти Швейцарии решили поощрять жителей страны за агитацию в пользу вакцинации против коронавируса. Так, за каждого сделавшего прививку друга или родственника людям пообещали выплачивать по 50 франков (почти четыре тысяч рублей).

Новую «акцию» придумал Федеральный совет, сообщило агентство Reuters. Используя тактику «приведи друга», правительство Швейцарии намерено значительно увеличить количество вакцинированных жителей страны.

Но вознаграждение люди получат не деньгами, а купонами. Вопрос о сферах, в которых их можно будет применить, решают в кабинете министров. Вероятнее всего, купоны разрешат тратить в кино, ресторанах и прочих развлекательных заведениях.

Туроператоры расширили список стран, куда по специальной путевке россияне могут отправиться с целью прививки зарубежной вакциной. Теперь за прививкой можно слетать в Хорватию. О новом предложении накануне рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.