24 февраля 2024, 20:29
Власти Швейцарии оценили вероятность нападения на страну
Президент Швейцарии Амхерд заявила, что нападение на страну все более вероятно
Правительство Швейцарии полагает, что в ближайшие месяцы риски прямого нападения на страну отсутствуют. Об этом заявила президент Виола Амхерд в беседе с Neue Zurcher Zeitung.
«Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется нападению <…> В последние два года нападение на Швейцарию становится все более вероятным», — сказала она.
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По словам президента, по этой причине государству нужно приготовиться к противостоянию новым угрозам.
Она также призналась, что ее беспокоит любой возможный пробел в безопасности страны.
«Армия пытается соответствующим образом расставить приоритеты в закупках», — заключила Виола Амхерд.
В Швейцарии также следят за соблюдением антироссийских санкций, это делают сотрудники Госсекретариата по экономическим вопросам (SECO). Группа появилась после обрушившейся на страну критики, связанной с «бездействием в предотвращении обхода ограничений».
Швейцария
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