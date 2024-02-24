Мир 24 февраля 2024, 20:29 Власти Швейцарии оценили вероятность нападения на страну Президент Швейцарии Амхерд заявила, что нападение на страну все более вероятно Unsplash

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Правительство Швейцарии полагает, что в ближайшие месяцы риски прямого нападения на страну отсутствуют. Об этом заявила президент Виола Амхерд в беседе с Neue Zurcher Zeitung.

«Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется нападению <…> В последние два года нападение на Швейцарию становится все более вероятным», — сказала она.

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По словам президента, по этой причине государству нужно приготовиться к противостоянию новым угрозам.

Она также призналась, что ее беспокоит любой возможный пробел в безопасности страны.

«Армия пытается соответствующим образом расставить приоритеты в закупках», — заключила Виола Амхерд.

В Швейцарии также следят за соблюдением антироссийских санкций, это делают сотрудники Госсекретариата по экономическим вопросам (SECO). Группа появилась после обрушившейся на страну критики, связанной с «бездействием в предотвращении обхода ограничений».