Власти штата Вашингтон ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Госслужащие и медицинские работники американского штата Вашингтон должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на губернатора штата Джея Инсли.

По словам чиновника, государственные служащие, подрядчики, волонтеры и медработники обязаны поставить прививку до 18 октября. При этом вторую дозу препарата данная категория граждан должна получить не позднее 4 октября, написал сайт «Мир 24».

В США идет активная кампания по вакцинации населения против коронавируса. Власти некоторых штатов начали ужесточать требования относительно вакцинации для отдельной категории граждан. Администрация Байдена заявила, что изучает возможность лишать федеральных субсидий учреждения с непривитыми сотрудниками.