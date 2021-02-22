Власти штата Орегон увидели расизм в традиционном курсе математики

Власти Орегона (США) увидели «идеи превосходства белой расы» в традиционном курсе математики. Объективность и сосредоточенность на верном ответе они сочли расизмом.

Департамент образования штата разослал учителям приглашения на микро-курс «Путь к математической справедливости», сообщил телеканал FoxNews.

Власти штата планируют ввести «этноматематику» вместо алгебры. По словам старшего редактора Post Millenial Либби Эммонса, то, что объективность теперь считается расизмом, является еще частью проблемы.

«Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм», — подчеркнул он.

Совет по образованию Сан-Франциско в январе 2021-го решил переименовать 44 из 121 школу округа. Они были названы в честь исторических деятелей с сомнительной репутацией — они были связаны с расизмом, сексизмом или рабством. Совет решил продемонстрировать свой отказ от идей белого превосходства. Мэр города Лондон Брид заявила, что не может понять, «почему школьный совет занят переименованием школ, когда непонятно, смогут ли наши дети вернуться в классы к апрелю. Их родители разочарованы тем, что этого вопроса не было даже в повестке заседания школьного совета».