Власти штата Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита | 360°

Мир 10 сентября 2022, 00:11 Поделиться Telegram

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Viber Власти штата Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки полиомиелита Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим ЧС из-за вспышки полиомиелита РИА «Новости»

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Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи с выявлением в Рокленде случая полиомиелита. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст распоряжения.

«Учитывая, что масштабы плановой вакцинации всех возрастных групп от полиомиелита из-за пандемии COVID-19 сократились, я, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заключаю, что в штате Нью-Йорк произошла катастрофа», — говорится в документе.

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Режим ЧС был объявлен сроком на месяц, до 9 октября. Указ наделил оперативные службы полномочиями для борьбы с распространением заболевания.

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Ранее сообщалось, что житель Калифорнии одновременно заразился оспой обезьян и коронавирусом. В Стэнфордском университете назвали этот случай «невероятным невезением».

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