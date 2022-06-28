Власти Шри-Ланки запретили продавать топливо частным лицам

На фоне нехватки топлива власти Шри-Ланки запретили продавать его частным лицам. Запрет установлен до 10 июля. В это время разрешается заправка только автомобилей основных служб — медиков, полиции, пожарных. Об этом сообщил представитель кабинета министров Бандула Гунавардане. Его слова привело РИА «Новости».

«Кабинет министров принял решение о выдаче топлива только для основных служб с полуночи сегодняшнего дня до 10 июля», — сказал Гунавардане.

Он также отметил, что продолжающийся топливный кризис позволяет сотрудникам государственных и частных секторов подать заявку на работу на дому до 10 июля.

По словам Гунавардене, топливо будет поставляться только для сектора здравоохранения, транспортировки продуктов питания, сельскохозяйственного сектора и больниц.

В настоящее время Шри-Ланка переживет худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В апреле был объявлен дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации данных обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой Международным валютным фондом. Внешний долг государства в настоящее время оценивается в 51 миллиард долларов.