Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП для обеспечения общественной безопасности

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ввел в стране режим чрезвычайного положения для обеспечения общественной безопасности, сообщил ТАСС.

Такой указ опубликовали 18 июля. В нем сказано, что режим чрезвычайного положения в Шри-Ланке ввели «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества». Документ подписал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, ставший временно исполняющим обязанности президента после отъезда и ухода в отставку Готабаи Раджапаксы.

Жители Шри-Ланки вышли на протесты из-за экономического кризиса. В начале июля они захватили резиденции президента и премьер-министра.