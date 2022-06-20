Власти Шри-Ланки решили купить российскую нефть в кредит

Россия и островное государство Шри-Ланка начали переговоры о покупке отечественной нефти в кредит. Такой информацией поделился глава министерства энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Economynext.

Министр подчеркнул, что переговоры о приобретении российской нефти затянутся на длительный срок. По его словам, представители РФ пообещали тщательно следить за ходом сделки.

Ранее Шри-Ланка окаказалась поддерживать антироссийские санкции. Главы государства отмечали, что страна нуждается в энергетической поддержке России.