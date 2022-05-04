Власти Шри-Ланки признают российскую платежную систему «Мир» в 2022 году

Власти Шри-Ланки собираются признать российскую платежную систему «Мир» уже в 2022 году. Об этом ТАСС рассказала посол Шри-Ланки в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге во время рабочей поездки в Екатеринбург.

По словам дипломата, вопрос о признании «Мира» уже решен.

«Мы работаем над тем, чтобы карта „Мир“ присоединилась к тем, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну. <…> В этом году она заработает», — сообщила Лиянаге.

За перелеты на авиалиниях Шри-Ланки можно расплачиваться в рублях уже сейчас.

«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Коломбо с 8 апреля. Перелеты осуществляются трижды в неделю на самолетах Airbus A330. Расписание есть на сайте авиакомпании.

Шри-Ланка — одно из популярных зарубежных направлений путешествий россиян через турагентства весной 2022 года.