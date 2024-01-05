Мир 05 января 2024, 22:04 Власти Шотландии прекратили оплату жилья украинских беженцев Daily Record: регионы Шотландии лишились средств на жилье для беженцев с Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство Шотландии отказало региональным властям в выделении 10 миллионов фунтов стерлингов для оплаты гостиниц и круизных лайнеров, где разместили прибывших в страну украинских беженцев. Об этом сообщила газета The Daily Record.

По данным журналистов, руководители регионов получили новость из Эдинбурга за несколько дней до Рождества. Они подчеркнули, что вынуждены отозвать персонал из гостиниц, где сейчас живут украинцы.

Реклама

Общее число приехавших иностранцев неизвестно. Но только в ноябре Шотландия дополнительно приняла 17 643 человека. В прошлом году центральные власти выделили средства на покрытие дополнительных расходов, связанных с краткосрочным пребыванием украинцев. В этом году этих денег регионы не увидели.

Представитель кабмина Шотландии Ширли-Энн Сомервилл заявила, что с самого начала выделение дополнительных средств носило временный характер.

«Беженцы не могут находиться в местах временного размещения дольше, чем это необходимо. За прошедшее время большинство из них уже нашло постоянное жилье. Об этом свидетельствует сокращение числа постояльцев в гостиницах на 60% и уменьшение числа прибывающих», — заявила она.

Это заявление раскритиковала заместитель руководителя Совета Эдинбурга Мэнди Уотт. Она пояснила, что средства шли не только на жилье для беженцев, но и на всю программу их поддержки. По ее словам, даже простые жители уже столкнулись с нехваткой жилья в столице, поэтому вынужденно приехавшие иностранцы могут пополнить число бездомных.

В начале октября 2023 года британские СМИ сообщили о скандале, который украинские беженцы устроили в элитном отеле Strathspey. По данным журналистов,«невыносимыми условиями» для гостей оказались предложенные им наггетсы и картошка фри, а также нерегулярная смена постельного белья.