Власти Шэньчжэня в Китае начали раздавать деньги просто так

На это выделено 10 миллионов юаней, то есть 1,5 миллиона долларов. Распределять деньги будут при помощи лотереи. Каждый участник получит примерно 200 юаней.

Ранее два судна с российскими продуктами не пустили в Китай из-за обнаруженного на них коронавируса. Ограничение на прием импортных деклараций продлится четыре недели.

«Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомило, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного таможенного управления Китая.

Речь идет о двух суднах — рыболовецком Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортном Crystal Africa. Начиная с 26 сентября они не смогут подавать импортные декларации в любые таможенные органы Китая. После четырех недель ограничений действие документов будет возобновлено.