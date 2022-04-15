Власти Шанхая стали открывать изоляторы в домах местных жителей. Население протестует

Жители Шанхая устроили демонстрацию против местных властей. Им приказали покинуть свои дома, чтобы переоборудовать квартиры под ковидные изоляторы.

«Жители вышли на демонстрацию после того, как им сказали немедленно покинуть свои многоквартирные дома, потому что правительство хочет использовать их в качестве изолятора для больных ковидом», — сообщил телеканал Sky News.

Разгонять участников протестной акции отправили полицейских в костюмах химзащиты. Произошло несколько потасовок между жителями и правоохранителями.

Шанхай уже несколько недель находится под чрезвычайно строгим карантином. Миллионам людей запрещено покидать дома из-за растущего числа случаев заболевания. Власти ослабили ограничения, но количество новых заболевших продолжило увеличиваться.

Ранее главный исполнительный директор компании по производству электромобилей Xpeng Inc. Хэ Сяопэн предупредил, что в случае продления локдауна в Шанхае мир может остаться без китайских автомобилей. При существующем раскладе китайский автопром может остановить производство уже в мае.