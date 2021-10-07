Власти Сербии заявили о нежелании становиться членом НАТО

Министр инноваций и технологий Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович заявил о том, что страна не станет присоединяться к НАТО. Об этом сообщил ТАСС.

«Сербия является военно-нейтральной страной и никогда не станет членом НАТО», — заявил политик. Политик заявил, что благодаря России в период экономического кризиса Сербия смогла стать страной-транзитером газа. Он подчеркнул также, что Сербия является единственной европейской страной, которая занимается созданием российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передал RT.