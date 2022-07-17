Власти Сербии возмутились запретом Хорватии на посещение Вучичем Ясеноваца

Власти Сербии ответят на решение Хорватии не пустить сербского президента Александра Вучича бывший концлагерь Ясеновац, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович. Он назвал действия хорватской стороны антицивилизационными и антиевропейскими, сообщило РИА «Новости».

Вучич планировал посетить Ясеновац, но власти Хорватии запретили ему это сделать. В хорватском МИД пояснили, что их не оповестили о визите президента Сербии, к тому же официальное лицо якобы не может посетить мемориал в частном порядке. Министерство иностранных дел Сербии вручило ноту протеста хорватской стороне.

«Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац», — заявил Селакович. По его словам, вечером в понедельник Вучич озвучит ответ властям Хорватии.

Президент Сербии предположил, что на планете начнется «ад», если мир не примет предложение российского президента Владимира Путина по спецоперации на Украине. Депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «отомстить» Вучичу и «перевоспитать» сербский народ.