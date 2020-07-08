Власти Сербии вновь введут карантин по причине второй волны COVID-19

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране вновь будет введен карантин по причине второй волны распространения коронавируса. В последние несколько дней здесь зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19.

По словам Вучича, в настоящий момент в Белграде довольно сложная эпидемическая ситуация. Отмечается, что местные медицинские учреждения переполнены пациентами, сообщил портал «Ридус».

Комендантский час, а также ограничительные мероприятия вернутся в страну в пятницу, 10 июля. Жителям запретят находиться в компании больше пяти человек на улице и в закрытых общественных местах. Уточняется, что это временная мера и продлится она до понедельника, 13 июля.

По данным Министерства здравоохранения страны на вторник, 7 июля, в Сербии официально подтверждены 299 новых случаев заболевания и 13 смертей пациентов с коронавирусом. В целом с начала пандемии в стране зарегистрировано 16 719 случаев заражения СОVID-19 и 330 смертельных случаев инфицированных пациентов.