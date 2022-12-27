27 декабря 2022, 00:15
Власти Сербии привели в боевую готовность Вооруженные силы
Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич. Его слова передало сербское государственное агентство Tanug.
«Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности», — сказал глава Минобороны.
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По его словам, сербская армия будет защищать территориальную целостность и суверенитет страны, а также всех граждан. Военнослужащие готовы предотвратить «террор против сербов, где бы они ни жили».
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Кроме того, министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич сообщил о приведении сил МВД в полную боеготовность.
В Косове и Метохии по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. В Генштабе ВС Сербии полагают, что ситуация требует вмешательства военных. Накануне СМИ сообщили о стрельбе на севере Косова.
Сербия
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