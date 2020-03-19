Власти Сербии приостановили авиасообщение с другими странами
С 19 марта Сербия останавливает авиасообщение с другими странами. Такое решение приняли власти страны во избежание распространения коронавируса. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранное СМИ.
Небойша Стефанович, глава МВД Сербии, объявил о приостановлении авиасообщения со всеми странами. Срок, на который закрывают границы, пока не известен. Данную меру приняли, чтобы местная система здравоохранения могла подготовиться к коронавирусу.
Попасть в страну можно будет только по специальному разрешению правительства.
Напомним, в Сербии количество зараженных достигло 97 человек. Режим ЧС введен на 90 дней.